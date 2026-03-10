"പയ്യന് 100 ഏക്കർ ഭൂമി വേണം, വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ അറിയണം"; ഭാവി വരനെ കുറിച്ച് നടി മീനാക്ഷി ചൗദരി

രേണുക വേണു|
ലക്കി ഭാസ്കർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് പരിചിതയായ നടിയാണ് മീനാക്ഷി ചൗദരി. ചിത്രത്തിൽ സുമതി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയായിരുന്നു നടി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ ഭാവി വരൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് താരം നൽകിയ മറുപടിയാണ് വൈറലാവുന്നത്.
തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 100 ഏക്കർ ഭൂമിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നും അലക്കാനും മറ്റു വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു നടിയുടെ മറുപടി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഭർത്താവിനെയാണോ അതോ ഒരു വീട്ടുജോലിക്കാരനെയാണോ തുടങ്ങി രസകരമായ കമെന്റുകളാണ് വീഡിയോക്ക് താഴെ വരുന്നത്.
നടിയുടെ പ്രതികരണം
"എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 100 ഏക്കർ ഭൂമി എങ്കിലും സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ പാചകം ചെയ്യാനും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാനുമൊക്കെ അറിയണം. വീട്ടുജോലികൾ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതായത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാതെ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നയാൾ"