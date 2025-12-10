ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ബിക്കിനി ലുക്കിൽ ഗ്ലാമറസ്സായി പ്രിയ വാരിയർ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (13:29 IST)
ബിക്കിനി ലുക്കിലുള്ള ഗ്ലാമര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് നടി പ്രിയ വാരിയര്‍. മലയാളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് തെന്നിന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലും സജീവമായ താരം നിലവില്‍ സിനിമയില്‍ നിന്നും ചെറിയ ഇടവേളയെടുത്ത് അവധി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അജിത് നായകനായെത്തിയ ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലിയിലൂടെ തമിഴകത്തും ആരാധകരെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പ്രിയയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.

മന്ദാകിനിയാണ് നടിയുടേതായി അവസാനം റിലീസ് ചെയ്ത മലയാളം സിനിമ. വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഈ വര്‍ഷം കന്നഡയിലും താരം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. ലവ് ഹാക്കേഴ്‌സ് എന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയും പ്രിയയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നുണ്ട്.




