Priyanka Mohan: ബാത്ത് ടൗവ്വലിലെ ഗ്ലാമർ ചിത്രങ്ങൾ ലീക്കായതല്ല; എ.ഐ നിർമ്മിതമെന്ന് പ്രിയങ്ക മോഹൻ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 11 ഒക്ടോബര് 2025 (15:46 IST)
സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്ത് വ്യാജ വാർത്തകളും വ്യാജ വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം നടിമാർക്ക് വലിയ തലവേദനകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. എഐ കൂടെ വന്നതോടെ അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നടിമാരാണ് ഇത്തരം മോശം അവസ്ഥകളുടെ ഇരകൾ.
അടുത്തിടെ നടി സായ് പല്ലവിയുടെ എ.ഐ ഗ്ലാമർ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നടി പ്രിയങ്ക മോഹൻ ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ ആൾ. പ്രിയങ്കയുടെ ഗ്ലാമർ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. താരം ബാത്ത് ടവ്വലിൽ പോസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളും മേക്കപ്പ് ഇടാനിരിക്കുന്ന ചിത്രവും സെൽഫിയുമൊക്കെയാണ് പ്രചരിച്ചത്.
ഒടുവിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രിയങ്ക മോഹൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രചരിക്കുന്നത് ഐആ നിർമിത ചിത്രങ്ങളാണെന്നും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ ധർമികത ചർച്ചയാക്കണമെന്നുമാണ് പ്രിയങ്ക പറയുന്നത്.
''എന്നെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചില എഐ നിർമ്മിത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പങ്കുവെക്കുന്നതും അവസാനിക്കണം. എഐ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ധാർമികമായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയ്ക്കായാണ്. അല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കാനല്ല. നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പങ്കുവെക്കുന്നതും എന്താണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകണം. നന്ദി'' എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ പ്രതികരണം.
പുതിയ ചിത്രമായ ദേ കോൾ ഹിം ഒജി എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഒരു രംഗത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് എഐയുടെ സഹായത്തോടെ ബാത്ത് ടൗവ്വൽ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്.