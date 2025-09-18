Priya Varrier: ഒമർ ലുലുവുമായുള്ള പ്രശ്നമെന്താണ്?: ആദ്യമായി മനസ് തുറന്ന് പ്രിയ വാര്യർ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 18 സെപ്റ്റംബര് 2025 (11:50 IST)
ഒമർ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു അഡാറ് ലവ് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ കടന്നുവരുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനരംഗത്തിലൂടെ പ്രിയ സെൻസേഷണൽ താരമായി. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രിയയ്ക്ക് 7 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചു.
എന്നാൽ തന്റെ ആദ്യ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഒമറുമായി നടി സ്വരചേർച്ചയിലല്ല. ഒരു അഡാറ് ലവ് സിനിമയ്ക്കുശേഷം ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടില്ല. നടിയെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലും വന്ന വഴി മറക്കുന്നയാളെന്ന രീതിയിൽ മുദ്ര കുത്തുന്ന തരത്തിൽ പല പ്രസ്താവനകളും ഒമറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യമായി അവസരം തന്നവരുമായുള്ള പിണക്കം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാത്തതെന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രിയ വാര്യർ മറുപടി പറയുകയാണിപ്പോൾ. പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും തനിക്ക് തന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഒറിജിനൽസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രിയ പറയുന്നു.
'എനിക്ക് പേഴ്സണലി യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ ലൈഫിലുണ്ട്. മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ പോയവരൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ. അത് പോയത് നന്നായി. പോയതിന് അതിന്റേതായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. എനിക്ക് ആദ്യം അവസരം തന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനവും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ ഞാൻ മെയിന്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമന്റുകൾ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി എരിതീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുക എന്നതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും ഒരോന്ന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി കളയാതിരിക്കുക എന്നതും അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ എൻഗേജാവാതിരിക്കുക എന്നതുമാണ്. അന്നും ഇന്നും സൈലൻസാണ് എന്റെ മറുപടി', പ്രിയ പറയുന്നു.