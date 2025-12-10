നീലാംബരിയ്ക്കായി ആദ്യം സമീപിച്ചത് ഐശ്വര്യ റായിയെ, ഒരു വർഷമൊക്കെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു: രജനീകാന്ത്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 10 ഡിസംബര് 2025 (17:24 IST)
തമിഴ് സിനിമയിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ തന്നെ സൂപ്പര് താരമാണ് രജനീകാന്ത്. തന്റെ കരിയറില് ഒട്ടേറെ ഹിറ്റുകള് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിലും രജനീകാന്ത് ആരാധകര്ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ് 1999ല് പുറത്തിറങ്ങിയ പടയപ്പ എന്ന സിനിമ. സിനിമ വമ്പന് വിജയമായപ്പോള് രജനീകാന്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തേക്കാള് പിന്കാലത്ത് ചര്ച്ചയായത് രമ്യാ കൃഷ്ണന് അവതരിപ്പിച്ച നീലാംബരി എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ഡിസംബര് 12ന് പടയപ്പ തിയേറ്ററുകളില് റീ റിലീസാകാനിരിക്കെ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം സൂപ്പര് സ്റ്റാര് രജനീകാന്ത് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയില് രമ്യാ കൃഷ്ണന് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിനായി ആദ്യം സമീപിച്ചത് ഐശ്വര്യറായിയെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് രജനീകാന്ത്. ഐശ്വര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാന് തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അവരില് നിന്ന് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും രജനീകാന്ത് പറയുന്നു. പടയപ്പ റി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയിലാണ് രജനീകാന്ത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പവര്ഫുള്ളായ കഥാപാത്രമാണ് നീലാംബരി. ആര് ആ വേഷം ചെയ്യണമെന്ന ചര്ച്ചകള് വന്നപ്പോള് എന്റെ മനസ്സില് ആദ്യം വന്നത് ഐശ്വര്യയുടെ മുഖമായിരുന്നു. ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ എല്ലാ മാനറിസവും ഞാന് ഐശ്വര്യയില് കണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവര് വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഞങ്ങള് അവരെ സമീപിച്ചു. എന്നാല് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. ഇപ്പോള് തിരക്കിലാണെന്നും പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കില് ഒരു വര്ഷമൊക്കെ കാത്തിരിക്കാന് ഞങ്ങള് തയ്യാറായിരുന്നു. അവര്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളെ ചിന്തിച്ചത്. രജെനീകാന്ത് പറയുന്നു.
ശ്രീദേവി, മാധുരി ദീക്ഷിത്, മീന എന്നിവരെയെല്ലാം പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അവര്ക്കാര്ക്കും ഐശ്വര്യയെ പോലെ പവര്ഫുളായി പെര്ഫോം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ രവികുമാറാണ് രമ്യാ കൃഷ്ണന്റെ പേര് പറയുന്നത്. എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് സംവിധായകന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നീലാംബരി രമ്യാ കൃഷ്ണനിലെത്തിയത്. രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.