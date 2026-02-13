വെള്ളി, 13 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

"ഫെബ്രുവരി 14 എനിക്ക് ഏപ്രിൽ ഫൂൾ ഡേ പോലെയായിരിക്കും"; ധനുഷുമായുള്ള വിവാഹ വാർത്ത നിഷേധിച്ച് മൃണാള്‍ താക്കൂര്‍

'ഗലാട്ട പ്ലസിന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വിവാഹ വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കുന്ന മൃണാലിന്റെ വീഡിയോ എക്സിൽ വൈറലാവുകയാണ്

Actress MrunalThakur, MrunalThakur, danush, MrunalThakur wedding, നടി മൃണാൾ താക്കൂർ, മൃണാൾ താക്കൂർ, ദനുഷ്, മൃണാൾ താക്കൂർ വിവാഹം
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 13 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:37 IST)
MrunalThakur
നടി മൃണാള്‍ താക്കൂറും ധനുഷുമായി വിവാഹിതായാകുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ അടുത്തിടെ സോഷ്യൽമീഡിയയിലാകെ പരന്നിരുന്നു. പ്രണയ ദിനമായ ഫെബ്രുവരി 14നായിരിക്കും വിവാഹമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ. ഇപ്പോഴിതാ തന്നെ കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തയെ കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി.

'ഗലാട്ട പ്ലസിന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വിവാഹ വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കുന്ന മൃണാലിന്റെ വീഡിയോ എക്സിൽ വൈറലാവുകയാണ്.
ഉടനടി വിവാഹതയാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഇല്ല, ഫെബ്രുവരി 14 തനിക്ക് ഏപ്രിൽ ഫൂൾ ഡേ പോലെയായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്നും
ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത തുടങ്ങിയതെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുമായിരുന്നു നടിയുടെ പ്രതികരണം.

"ഇല്ല, ഫെബ്രുവരി 14 എനിക്ക് ഏപ്രിൽ ഫൂൾ ഡേ പോലെയായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത തുടങ്ങിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നാമതായി, ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. മൃണാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്"- മൃണാൾ പറഞ്ഞു
മൃണാൽ അഭിനയിച്ച 'സൺ ഓഫ് സർദാർ 2' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീനിംഗിന് ധനുഷ് എത്തിയതും, പിന്നീട് ആനന്ദ് എല്‍ റായ്‍യുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ധനുഷ് നായകനായ തേരേ ഇഷ്ഖ് മേം എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പാക്കപ്പ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ മൃണാള്‍ താക്കൂര്‍ മൃണാൽ പങ്കെടുത്തതുമാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാർത്തകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :