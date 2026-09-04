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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (18:20 IST)

'മേപ്പടിയാൻ' സംവിധായകനും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അപ്‌ഡേറ്റ് നാളെ

Mohanlal (Drishyam 3)
Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (18:00 IST)
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ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ചിത്രം 'മേപ്പടിയാൻ' സംവിധാനം ചെയ്ത വിഷ്ണു മോഹനും സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ നാളെ പുറത്തുവിട്ടേക്കും. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റ് നാളെ രാവിലെ 11.11 ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മോഹൻലാൽ അറിയിച്ചു. 
 
ഗോകുലം ഗോപാലനും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്നു 
 
എമ്പുരാൻ 2 വിന് ശേഷം മോഹൻലാലും ഗോകുലം ഗോപാലനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഗോകുലം മൂവീസ് ആണ് നിർമാണം. ഗോകുലം മൂവീസ് നിർമിച്ച 'കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി'യിൽ മോഹൻലാൽ കാമിയോ വേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു. 
 
മോഹൻലാലിന്റെ 367-ാം ചിത്രം
 
മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ 367-ാം സിനിമയാണിത്. ബൈജു ഗോപാലനും വി.സി.പ്രവീണും ആണ് സഹ നിർമാതാക്കൾ. കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ. 
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