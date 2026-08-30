തിലകൻ അന്ന് മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി; ഉടനെ ദിലീപ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിച്ചു
Thilakan and Mammootty
മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പോരാണ് താരസംഘടനയായ അമ്മയും നടൻ തിലകനും തമ്മിൽ മാസങ്ങളോളം നടന്നത്. അമ്മ തിലകനെ വിലക്കുകയും സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കെതിരെ വരെ തിലകൻ ആ സമയത്ത് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നടൻ ദിലീപിനെതിരെയും അന്ന് തിലകൻ രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അമ്മ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽവച്ച് തിലകനെതിരെ താൻ സംസാരിച്ച സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ദിലീപ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
'അമ്മ-ചേംബർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം. ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ തർക്കം. എഗ്രിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് മാസക്കാലം വഴക്ക് നടന്നു. അന്ന് തിലകൻ ചേട്ടൻ അമ്മയുടെ നിലപാടിന് എതിരായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ നടന്ന അമ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ മമ്മൂക്കയൊക്കെയാണ് (മമ്മൂട്ടി) ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചത്. അന്നത്തെ ജനറൽ ബോഡിയിലേക്ക് തിലകൻ ചേട്ടൻ പൊലീസുമായി എത്തി. തനിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അന്ന് തിലകൻ ചേട്ടൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിഷമമായി. ആ സംഘടനയിലുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനു മക്കളെ പോലെയാണ്. 'നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളാണ്..നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനാണ്..' എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മമ്മൂക്ക അന്ന് സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിച്ചു. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മമ്മൂക്ക കരഞ്ഞുപോയി. ഉടനെ തിലകൻ ചേട്ടൻ ചാടിയെഴുന്നേറ്റു. മമ്മൂക്കയെ നോക്കി 'ഇത് കള്ളക്കണ്ണീർ ആണ്, ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല' എന്നു പറഞ്ഞു,'
' എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി. പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലന്റ് ആയി. ഞാൻ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 'നിങ്ങളാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്, അതിന് ആ വലിയ മനുഷ്യനെതിരെ (മമ്മൂട്ടി) പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കരുത്,' എന്നെല്ലാം. എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും ഓർമയില്ല. അപ്പോൾ തിലകൻ ചേട്ടൻ എന്നെ അടിമുടി നോക്കി. എന്നെ ആരൊക്കെയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് ഇതിനെ കുറിച്ച് രാത്രി ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായി. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി,' പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിൽ ദിലീപ് വെളിപ്പെടുത്തി. Also Read: 'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)