പത്തനംതിട്ടയില് ശോഭ യാത്രയ്ക്കിടെ അനൗണ്സ്മെന്റ് വാഹനം ഇടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു
പത്തനംതിട്ട: ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ശോഭായാത്രയുടെ അനൗണ്സ്മെന്റ് ജീപ്പ് ഇടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ഏനാദിമംഗലം കുറുമ്പകരയിലാണ് അപകടം. പ്രദേശവാസിയായ കൃഷ്ണന് (86) ആണ് മരിച്ചത്. ഡ്രൈവര് ജീപ്പ് പിന്നിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോള് വാഹനത്തിന് പിന്നില് നില്ക്കുകയായിരുന്ന വയോധികനെ വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
വാഹനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിപ്പോയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അപകടത്തെത്തുടര്ന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.