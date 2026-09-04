ജൂനിയർ എൻടിആർ- പ്രശാന്ത് നീൽ ചിത്രം ഡ്രാഗണിൽ ഷാഹിദ് കപൂറും ആലിയ ഭട്ടും, ഷാഹിദ് എത്തുന്നത് ടൊവിനോ ഉപേക്ഷിച്ച റോളിൽ?
ഡ്രാഗണ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയില് ടൊവിനോ വില്ലന് വേഷത്തിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
1960കളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഓപ്പിയം വ്യാപാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പ്രശാന്ത് നീല് ഒരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് ജൂനിയര് എന്ടിആറിനൊപ്പം ഷാഹിദ് കപൂറും എത്തുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. കെജിഎഫ്, സലാര് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പ്രശാന്ത് നീല് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം വമ്പന് ബജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഡ്രാഗണ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയില് ടൊവിനോ വില്ലന് വേഷത്തിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടുകള്. എന്നാല് നീണ്ടകാലം സിനിമയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കണമെന്നതിനാല് ടൊവിനോ ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ റോളിലേക്കാണോ ഷാഹിദ് എത്തുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആലിയ ഭട്ടും സിനിമയില് ഒരു പ്രധാന റോളിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. സിനിമയില് ക്രൂരനായ കൊലയാളിയായ ലൂഗര് ആയാണ് ജൂനിയര് എന്ടിആര് എത്തുന്നത്.
ജൂനിയര് എന്ടിആര്, ഷാഹിദ് കപൂര്, ആലിയ ഭട്ട് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ അനില് കപൂറാണ് സിനിമയില് മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉടന് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ച ശേഷം 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ ഇടവേളകളില്ലാതെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകരുടെ പദ്ധതി. വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര പശ്ചാത്തലത്തിനും പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ചിത്രമായതിനാല് വലിയ തോതിലുള്ള നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.
മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് നിര്മ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതിയില് നിലവില് മാറ്റമില്ലെന്നാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2027 ജൂണ് 11ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗ് സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിച്ച് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള് പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് നിര്മ്മാതാക്കളുടെ നീക്കം.