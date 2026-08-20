  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Khalifa Day 1 Box Office Collection Report
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (15:32 IST)

Khalifa Box Office: ക്ലിക്കാവാതെ ഖലീഫ; ആദ്യദിനം തണുപ്പൻ പ്രതികരണം

ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ 954 ഷോകളാണ് ചിത്രത്തിന്റേതായി നടക്കുന്നത്

Khalifa, Mohanlal, Prithviraj, Khalifa Day 1 Box Office Collection Report, Khalifa Day 1 Collection
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:42 IST)
google-news
Khalifa Movie

Khalifa Box Office: പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ 'ഖലീഫ'യ്ക്ക് ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ തണുപ്പൻ പ്രതികരണം. ഓണം കളറാക്കാൻ എത്തിയ ചിത്രത്തെ ആരാധകർ പോലും കൈവിടുന്ന ലക്ഷണമാണ് ആദ്യദിനത്തെ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. 
 
ഒക്യുപ്പെൻസി കുറവ് 
 
ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ 954 ഷോകളാണ് ചിത്രത്തിന്റേതായി നടക്കുന്നത്. 35 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഒക്യുപ്പെൻസി. ഓണപ്പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനാലാണ് ചിത്രത്തിനു പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാത്തതിനു കാരണം. 
 
ആദ്യദിന കളക്ഷൻ 
 
റിലീസ് ദിനം ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 1.10 കോടി മാത്രമാണ്. ആദ്യദിനം ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാത്രമായി മൂന്ന് കോടി നേടാൻ ചിത്രത്തിനു സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. 


ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ നേരിയ വർധനവ് 
 
രാവിലെയുള്ള ഷോകൾക്ക് ശേഷം ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ നേരിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവസാന ഒരു മണിക്കൂറിൽ 7.56 K ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ വിറ്റുപോകുന്നുണ്ട്. 
 
ചിത്രം ഹിറ്റാകുമോ? 
 
ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ശേഷം ശരാശരിക്ക് താഴെയുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഔട്ട്‌ഡേറ്റഡ് ആയ കഥയും തിരക്കഥയും അതിനാടകീയമായ സംഭാഷണങ്ങളുമാണ് 'ഖലീഫ'യെ ശരാശരിക്ക് താഴെയുള്ള ചിത്രമാക്കുന്നതെന്നാണ് മിക്ക പ്രേക്ഷകരും പറയുന്നത്. Also Read: സ്വന്തം കഥ വായിക്കാൻ പൃഥ്വിരാജിന് ടൈം ഇല്ലേ? നിരാശപ്പെടുത്തി 'ഖലീഫ' 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സ്വന്തം കഥ വായിക്കാൻ പൃഥ്വിരാജിന് ടൈം ഇല്ലേ? നിരാശപ്പെടുത്തി 'ഖലീഫ'

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

എഥനോൾ പണി കൊടുക്കുന്നത് അടുക്കളകൾക്കും, കരിമ്പെല്ലാം പോകുന്നത് ഇ20 പെട്രോളിലേക്ക്.. രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര വില ഉയരുന്നു

എഥനോൾ പണി കൊടുക്കുന്നത് അടുക്കളകൾക്കും, കരിമ്പെല്ലാം പോകുന്നത് ഇ20 പെട്രോളിലേക്ക്.. രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര വില ഉയരുന്നുആവശ്യത്തിന് കരിമ്പ് വിളവെടുപ്പുണ്ടായിട്ടും പെട്രോളില്‍ 20 ശതമാനം എഥനോള്‍ മിക്‌സ് ചെയ്യാനായി കരിമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാര ലഭ്യത കുറയുവാനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മോദി മോഡൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും? , മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരം

മോദി മോഡൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും? , മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരംമഹാരാഷ്ട്ര ഗവണ്മെന്റ് റൂള്‍സ് ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് 2026 എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ ചട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം പൊതുജന താത്പര്യാര്‍ഥം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഏത് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും തീരുമാനം മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് അവസരം ലഭിക്കും.

ശ്രീരാമന്റെ ആക്ഷേപം സങ്കടകരം, പുലിക്കളി പണ്ടേ ഇഷ്ടം, 24 ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ നല്‍കി : സുരേഷ് ഗോപി

ശ്രീരാമന്റെ ആക്ഷേപം സങ്കടകരം, പുലിക്കളി പണ്ടേ ഇഷ്ടം, 24 ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ നല്‍കി : സുരേഷ് ഗോപിപുലിക്കളിക്കെതിരെ നടനും എഴുത്തുക്കാരനുമായ വികെ ശ്രീരാമന്‍ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് സങ്കടകരമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൃശൂര്‍ പൂരത്തിനോളം വലിപ്പമുള്ള ജനസഞ്ചയം പുലിക്കളി കാണാനെത്തുന്നത് അത് വൈകൃതമായതുകൊണ്ട് പറയാനാകുമോ എന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു.

എൻസിഎആർടിയുടെ പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, 20 പേരിൽ 4 പേർ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവർ

എൻസിഎആർടിയുടെ പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, 20 പേരിൽ 4 പേർ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവർ11,12 ക്ലാസുകളിലെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന സമിതിയിലാണ് ആര്‍എസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവര്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. പാഠപുസ്തകങ്ങളെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കാവിവത്കരിക്കുന്നുവെന്ന വിവാദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെയാണ് നടപടി.

വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മതി, നിലപാടിലുറച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, കോണ്‍ഗ്രസ് മുസ്ലീം ലീഗായി മാറിയെന്ന് ബിജെപി

വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മതി, നിലപാടിലുറച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, കോണ്‍ഗ്രസ് മുസ്ലീം ലീഗായി മാറിയെന്ന് ബിജെപിപാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മാത്രം ആലപിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചര്‍ത്തക സമിതിയിലാണ് തീരുമാനമായത്.