സിനിമയിലെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ദുൽഖർ, ഡൗൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മെസേജ് അയക്കും : അനുപമ
ധന്യവര്മയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അനുപമ.
സിനിമാ ഇന്ഡസ്ട്രിയിലെ തന്റെ സൗഹൃദത്തെ പറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി നടി അനുപമ പരമേശ്വരന്. താന് എപ്പോഴെല്ലാം ഡൗണ് ആയിരിക്കുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ദുല്ഖര് തനിക്ക് മെസേജ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അനുപമ പറഞ്ഞു. ധന്യവര്മയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അനുപമ.
ഈ ചോദ്യം കേള്ക്കുമ്പോള് ആദ്യം വരുന്നത് ദുല്ഖറിന്റെ പേരാണ്. ഞാന് എപ്പോഴൊക്കെ ഡൗണ് ആയിരിക്കുന്നൊ അപ്പോഴെല്ലാം ദുല്ഖര് എനിക്ക് മെസേജയക്കും. എനിക്കത് കാണുമ്പോള് അത്ഭുതമാണ്. ദുല്ഖറിനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചാല് പിന്നെ ഞാന് ഓക്കെയാകും. ദുല്ഖറിനെ പോലെ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനാവുന്ന മറ്റൊരാള് തെലുങ്കിലെ റാം പൊത്തിനേനിയാണ്. ഇപ്പൊള് കുറച്ചുദിവസമായി എന്റെ സുഖവിവരങ്ങള് അന്വേഷിക്കാനെല്ലാം ധാരാളം പേരുണ്ട്. അതെല്ലാം സന്തോഷം നല്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇവരെക്കാളോക്കെ ഏറെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാന് പറ്റുന്നത് ദുല്ഖറിനെയാണ്. അനുപമ പറയുന്നു.ALSO READ: വിവാഹനിശ്ചയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് ഞാൻ തന്നെ, അഭിനയം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു,എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് :അനുപമ പരമേശ്വരൻ