ലോകേഷ് കനകരാജ് നായകനായ ഡി സി ഒടിടി റിലീസിന്, എവിടെ കാണാം?
സംവിധായകന് ലോകേഷ് കനകരാജ് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തി തിയേറ്ററുകളില് വിജയം കൊയ്ത തമിഴ് സിനിമയായ ഡിസി ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. തിയേറ്ററുകളില് വലിയ കളക്ഷന് നേടിയ സിനിമ സെപ്റ്റംബര് 4 മുതല് സണ് എന് എക്സ്ടിയിലാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുക.
അരുണ് മതീശ്വരന്റെ സംവിധാനത്തില് ഓഗസ്റ്റ് 7ന് റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ ദേവദാസ് എന്ന വിഖ്യാതനോവലിന്റെ സിനിമാ അവതരണമായിരുന്നു. സിനിമയില് ദേവദാസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ലൊകേഷ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വാമിഖ ഗബ്ബി, സഞ്ജന എ കെ എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. തമിഴിന് പുറമെ മലയാളം, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും സിനിമ ഒടിടിയിലെത്തും.