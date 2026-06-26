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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (15:57 IST)

നസ്ലിൻ ചിത്രം ‘മോളിവുഡ് ടൈംസ്’ ഒടിടിയിലേക്ക്: അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീമിങ് !

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (15:57 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (15:52 IST)
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യുവതാരം നസ്ലിന്‍  കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച വിജയം കൊയ്ത ഡാര്‍ക്ക് കോമഡി ചിത്രം 'മോളിവുഡ് ടൈംസ്' ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. 'മുകുന്ദന്‍ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ്' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദര്‍ നായക് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വമ്പന്‍ ഒടിടി കരാറോടെയാണ് ഡിജിറ്റല്‍ സ്‌ക്രീനുകളില്‍ എത്തുന്നത്. പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ജൂലൈ 3 മുതലാണ് സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുക.
 
 
ഒരു വലിയ സിനിമാ സംവിധായകനാകാന്‍ കൊതിച്ച് കുട്ടിക്കാനത്തുനിന്നും സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്ന വിനീത് മാധവന്‍ എന്ന കൗമാരക്കാരന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ആഷിഖ് ഉസ്മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ആഷിഖ് ഉസ്മാന്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനും  നിരൂപക പ്രശംസയും നേടിയിരുന്നു. നസ്ലിനൊപ്പം സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീന്‍, വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. 
 
റിലീസിന് പിന്നാലെ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് (CBFC) കട്ട് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ചില രംഗങ്ങള്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു എന്ന പേരില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനും നിര്‍മ്മാതാവിനുമെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ ഈ രംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.ALSO READ: കന്നഡ നടി കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിൽ വ്യവസായി മരിച്ച നിലയിൽ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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