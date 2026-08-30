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  4. Nimisha Sajayan stunning transformation after weight gain for hindi film
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (12:40 IST)

ഇത് നമ്മുടെ നിമിഷ തന്നെയോ?, 58ൽ നിന്നും 72 കിലോ, ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർമേഷനുമായി നിമിഷ വിജയൻ

പുതിയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനായി ഭാരം കൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ഗംഭീര ട്രാന്‍സ്ഫര്‍മേഷന്‍ നടത്തി നടത്തി നടി നിമിഷ സജയന്‍.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (12:42 IST)
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പുതിയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനായി ഭാരം കൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ഗംഭീര ട്രാന്‍സ്ഫര്‍മേഷന്‍ നടത്തി നടത്തി നടി നിമിഷ സജയന്‍. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹിന്ദി സിനിമയായ ബബിത സിങ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ് എന്ന സിനിമയ്ക്കായാണ് നിമിഷ തന്റെ ശരീരഭാരം 58 കിലോയില്‍ നിന്ന് 72 ആക്കി ഉയര്‍ത്തിയത്. അംബിക പണ്ഡിറ്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഡ്രാമ ആമസോണ്‍ പ്രൈമിലാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയ്ക്കായി നടത്തിയ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍മേഷനും അതിന് ശേഷം ശരീരഭാരം കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രവുമാണ് താരം പങ്കുവെച്ചത്.
 
 കഥാപാത്രത്തിനായി 14 കിലോ കൂട്ടിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കല്‍ യാത്ര ഏറെ കഠിനമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളില്‍ ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചില്ല, മൂഡ് സ്വിങ്‌സ്, ക്ഷീണം, നിരാശ അങ്ങനെ എനിക്കിത് ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് പോലും കരുതിയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അലി ഷിഫാസ് (ട്രെയ്‌നര്‍) നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഈ ഉദ്യമം ഞാന്‍ ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ഞാന്‍ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളാണ്. മോശം ദിവസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളെന്നെ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്തില്ല. എല്ലാ ദിവസവും എനിക്കൊപ്പം നിന്നു.
 
 തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നു. ക്ഷമ, വിശ്വാസം, അതിലുമുപരി നിങ്ങളുടെ അരികില്‍ ശരിയായ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. നിങ്ങളെന്റെ പോരാട്ടം എളുപ്പമാക്കി. എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പരിശീലകനും സപ്പോര്‍ട്ട് സിസ്റ്റവും നിങ്ങളാണ്. ഞാന്‍ എന്നില്‍ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ പോലും എന്നെ വിശ്വസിച്ചതിന് ഷിഫുക്കയ്ക്ക് നന്ദി. നിങ്ങളില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാനാകുമായിരുന്നില്ല. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ നിമിഷ കുറിച്ചു.ALSO READ: 'പ്രേമലു 2' പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചോ? ഗിരീഷും നസ്ലനും തമ്മിൽ ഭിന്നത
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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