വ്യാഴം, 12 മാര്‍ച്ച് 2026
നടി ഹൻസിക മോട്‌വാനി വിവാഹമോചിതയായി

2024 ജൂലൈ മുതൽ അവർ വേർപിരിഞ്ഞായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 12 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:25 IST)
നടി ഹൻസിക മോട്‌വാനിയും ഭർത്താവ് സൊഹൈൽ കതൂരിയയും വിവാഹമോചിതരായി. നാല് വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയത്. ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച വിവാഹമോചന ഹരജിയിൽ മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര കുടുംബകോടതിയാണ് തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചത്. 2024 ജൂലൈ മുതൽ അവർ വേർപിരിഞ്ഞായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്.

സൊഹൈൽ ഖട്ടൂരിയയുമായി പ്രണയത്തിലായ ഹൻസിക 2022 ൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്തത്. സൊഹൈൽ ഖട്ടൂരിയയുടെ രണ്ടാം വിവാഹം ആയിരുന്നു ഇത്. ഹൻസികയുടെ സുഹൃത്തിനെയായിരുന്നു സൊഹൈൽ ആദ്യം വിവാഹം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഹൻസികയുമായി പ്രണയത്തിലായതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യ ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്ത സൊഹൈൽ, ഹൻസികയെ വിവാഹം കഴിക്കുക ആയിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു പുരാതന കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടന്നത്.

സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമയിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഹൻസിക. ധനുഷ് നായകനായ തമിഴ് ചിത്രമായ മാപ്പിളൈയിലൂടെയാണ് ഹൻസിക നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന്, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിജയ്, സൂര്യ, ശിവകാർത്തികേയൻ, കാർത്തി തുടങ്ങിയ മുൻനിര നായകന്മാർക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച് കോളിവുഡിലെ മുൻനിര നടിയായി ഹൻസിക മാറി.



