അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷം; ഹോർമൂസിൽ 16 ഇറാൻ കപ്പലുകൾ തകർത്തെന്ന് ട്രംപ്

തുടര്‍ച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം ദിനവും പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം അയവില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

വാഷിങ്ടണ്‍: ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കില്‍ കടലിനടിയില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനെത്തിയ ഇറാന്റെ 16 നാവിക കപ്പലുകള്‍ തകര്‍ത്തെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്.മേഖലയിലിറാന്‍ സ്ഥാപിച്ച മൈനുകള്‍ നീക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇതുവരെ കാണാത്ത കടല്‍ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമെന്നാണ് ഇതിനെ യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സിത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ യുഎസ് ഇതിനകം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം ദിനവും പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം അയവില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഇറാന്റെ ആകാശത്തും കടലിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്നിലധികം നഗരങ്ങളില്‍ ബോംബ് വര്‍ഷം തുടര്‍ന്നു. പല മേഖലകളിലും ശക്തമായ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അതേസമയം ഇറാന്‍ ഹോര്‍മുസ് അടച്ചതോടെ യുദ്ധം അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരെയും ഇപ്പോള്‍ നേരിട്ട് ബാധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ 16 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ ഒരു ഗാലണ്‍ പെട്രോളിന്റെ ശരാശരി വില 3.48 ഡോളറിന് അടുത്തെത്തി. ഇന്ധനവില ഉയര്‍ന്നത് ഗതാഗതച്ചെലവ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെയും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും വിലയിലും ഇനിയും കുതിച്ചുയര്‍ച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ യുദ്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്.



