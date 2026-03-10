ലോകചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ബിസിസിഐയുടെ വക 131 കോടി, ഐസിസി നൽകുക 27 കോടി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്ച്ച് 2026 (16:01 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില് മുത്തമിട്ട ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ബിസിസിഐയുടെ ആദരം. ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 131 കോടി രൂപ പാരിതോഷികം നല്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ അറിയിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലില് ന്യൂസിലന്ഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിര്ത്തിയത്.
ടീമിലെ മുഴുവന് താരങ്ങള്ക്കും പുറമെ മുഖ്യ പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിനും സപ്പോര്ട്ട് സ്റ്റാഫിനും റിസര്വ് താരങ്ങള്ക്കും ഈ തുക ലഭിക്കും. 'അസാധാരണമായ പ്രതിഭയും പോരാട്ടവീര്യവുമാണ് ലോകകപ്പിലുടനീളം ഇന്ത്യന് ടീം പുറത്തെടുത്തത്. ഈ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച താരങ്ങളെയും പരിശീലകരെയും സപ്പോര്ട്ട് സ്റ്റാഫിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു,' ജയ് ഷാ തന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
2024-ല് രോഹിത് ശര്മ്മയുടെ കീഴില് ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോള് ബിസിസിഐ 125 കോടി രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ ചരിത്രപരമായ വിജയം ആവര്ത്തിച്ചതോടെ തുക 131 കോടിയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഫൈനലില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ആധികാരികമായ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ബിസിസിഐക്ക് പുറമെ ഐസിസിയും ടീമിന് പാരിതോഷികം നല്കുന്നുണ്ട്. ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീമിന് 3 മില്യണ് യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 27.48 കോടി) ഐസിസി നല്കുന്നത്. മുന്വര്ഷത്തേക്കാള് 20 ശതമാനത്തിന്റെ വര്ധനയാണ് സമ്മാനത്തുകയില് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.