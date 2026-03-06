നടൻ ഹക്കിംഷാക്ക് നാസയിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ്വ സമ്മാനം നൽകി ലെനയുടെ ഭർത്താവ്

രേണുക വേണു|
'റോസ്ലിൻ' എന്ന മലയാളം വെബ്സീരീസിലെ പ്രകടനത്തിൽ നടൻ ഹക്കിംഷായെ പ്രശംസിച്ച് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റനും നടി ലെനയുടെ ഭർത്താവുമായ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ. നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചതോടൊപ്പം ഹക്കിംഷായ്ക്ക് അപൂർവ കീചെയിനും അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു. നാസയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ആസ്ട്രനോട്ട് കീചെയിനാണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചതെന്ന് ഹക്കിം ഷാ പറയുന്നു. ആ സമ്മാനത്തെ 'ടോക്കൺ ഒഫ് ലവ് എന്നാണ് ഹക്കിംഷാ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
"റോസ്ലിൻ പ്രീമിയർ ഷോ കാണാൻ ലെനയും പ്രശാന്ത് സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടുപിന്നാലെ നിന്നിരുന്ന പ്രശാന്ത് സാർ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് എന്റെ അഭിനയത്തെ പ്രശംസിച്ചു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശിഷ്ടമായൊരു കീ ചെയിൻ എനിക്ക് സമ്മാനമായി തരികയും ചെയ്തു. ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്ത കീ ചെയിൻ ആണെന്നും നാസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അതായിരിക്കാം ഉണ്ടായത്. അത് എടുത്തു തരാൻ കാണിച്ച മനസ് എന്നെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു"- ഹക്കിം ഷാ പറഞ്ഞു.
താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സീരീസുകളിലൊന്നാണ് 'റോസ്ലിൻ' എന്നും മലയാളത്തിൽ നല്ല സിനിമകൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സീരിസുകളും വരുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
പറഞ്ഞതായും ഹക്കീം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.