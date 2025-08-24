രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (11:37 IST)
Bigg Boss
Kalabhavan Sariga and Mohanlal
Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 മൂന്നാം വാരത്തിലും എവിക്ഷന്. കലാഭവന് സരിഗയാണ് വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡില് പുറത്തായത്. അവതാരകന് മോഹന്ലാല് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.
ബിഗ് ബോസില് എത്തി ആദ്യ ആഴ്ചകളില് പ്രേക്ഷകരെ കൈയിലെടുക്കുന്ന പ്രകടനം നടത്താന് സരിഗയ്ക്കു സാധിച്ചില്ല. ഇതാണ് പുറത്താകലിലേക്ക് വഴി തുറന്നത്. ബിഗ് ബോസില് നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന മൂന്നാമത്തെ മത്സരാര്ഥിയാണ് സരിഗ. നേരത്തെ മുന്ഷി രഞ്ജീത്ത്, ആര്.ജെ ബിന്സി എന്നിവര് എവിക്റ്റഡ് ആയി.
പെര്ഫോമന്സില് ഒരുപാട് വീഴ്ചകള് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും എങ്കിലും താന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണെന്നും സരിഗ പറഞ്ഞു. ഞാന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോള് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സരിഗയെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന്. അല്ലെങ്കില് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേപ്പേര് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബിഗ് ബോസിലേക്ക് ഒരു എന്ട്രി കിട്ടുകയാണെങ്കില് എല്ലാവരും അവിടെ വരണം എന്നാണ്. എന്റെ പെര്ഫോമന്സില് ഒരുപാട് വീഴ്ചകള് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കലാഭവന് സരിഗ എന്ന് പറയുമ്പോള് 10 ശതമാനം ആള്ക്കാരാണ് നേരത്തെ അറിയുന്നതെങ്കില്, ഇപ്പോള് എന്തായാലും ഒരു 20 ശതമാനം ആള്ക്കാരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാകുമെന്നും സരിഗ പറഞ്ഞു.