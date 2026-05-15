ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (09:20 IST)
ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നീക്കത്തിന് ശേഷം വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോം രാജ്യത്ത് സജീവമാകുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധി കാരണം ആഗോള ഊര്ജ്ജ വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വീട്ടില് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരം തിരികെ കൊണ്ടുവരാന് മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൗരന്മാരോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡല്ഹി സര്ക്കാര് മുഴുവന് സര്ക്കാര്, സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളിലും രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി വീട്ടില് നിന്ന് നിര്ബന്ധമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡല്ഹി മാത്രമല്ല, ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആളുകളോട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പുനരാരംഭിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സര്ക്കാരിന്റെയും ലക്ഷ്യം. നിരവധി വകുപ്പുതല യോഗങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ ഓണ്ലൈനായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര് ബവന്കുലെ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഫിഷറീസ്, തുറമുഖ മന്ത്രി നിതേഷ് റാണെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെര്ച്വല് മീറ്റിംഗുകളിലേക്ക് നീങ്ങാനും പെട്രോള്, ഡീസല് വാഹനങ്ങള്ക്ക് പകരം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വകുപ്പുകളുടെ ആഭ്യന്തര മീറ്റിംഗുകളുടെ പകുതിയും വെര്ച്വലായി നടത്തണമെന്ന് ഉത്തര്പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം ആഴ്ചയില് രണ്ടുതവണയെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ജീവനക്കാരോട് ഉപദേശിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം കണക്കിലെടുത്ത് ഊര്ജ്ജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ശ്രമങ്ങളില് പങ്കുചേരാന് പശ്ചിമ ബംഗാള് ഗവര്ണര് ആര്എന് രവി പൗരന്മാരോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം വെര്ച്വല് മീറ്റിംഗുകളും വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് അദ്ദേഹം എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.