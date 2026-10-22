ഒക്ടോബര് 23-ന് എസ്ഐആറിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം, പ്രകാശ്രാജ്, അഭിജീത് ദീപ്കെ എന്നിവര്ക്കൊപ്പം നിര്മല സീതാരാമന്റെ ഭര്ത്താവും!
വോട്ടര് പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തില് നടന്ന ക്രമക്കേടുകള്ക്കും തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികള്ക്കുമെതിരെ ഒക്ടോബര് 23ന് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങള്. അഭിജീത് ദീപ്കെ, പ്രകാശ് രാജ്, വിവിധ കര്ഷക സംഘടനകള് എന്നിവര് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തില് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ധനമന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമന്റെ ഭര്ത്താവുമായ പരകാല പ്രഭാകറും പങ്കെടുക്കും.
ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത തകര്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിലവിലെ വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികള് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. എസ്ഐആര് പക്രിയയിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വോട്ടര് പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള് പരിഹരിക്കണന്നും മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജിവെയ്ക്കണമെന്നുമാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
???????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????? ????????????????????????: ????????????????????????????????????????'???? ???????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????-???????????? ???????????????????????????? Noted economist #ParakalaPrabhakar will share the stage with #CockroachJantaParty (CJP) founder Abhijeet Dipke and actor-activist Prakash Raj in a nationwide protest against the SIR exercise on October 23.— Al Hind (@_AAhmed004) October 21, 2026
പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്, ആര്ടിഐ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് അഞ്ജലി ഭരദ്വാജ്,ഗണേസ്ഗ് ഡേവി, തുഷാര് ഗാന്ധി, കര്ഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്, ഐസ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ, എസ്എഫ്ഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘൊഷ്, എഐഎസ്എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിരാജ് ദേവാംഗ് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ അഭിഭാഷകരും സിജെപി നേതാക്കളും പ്രതിഷേധ റാലികളില് ഭാഗമാകും.
എസ്ഐആറിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കാനായി പീപ്പിള്സ് എഗെയ്ന്സ്റ്റ് എസ്ഐആര് എന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രൂപം നല്കിയിരുന്നു. ഇരുനൂറിലധികം സംഘടനകളാണ് നിലവില് ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളത്. സിവില് സൊസൈറ്റി, അഭിഭാഷകര്, യൂണിയന് വര്ക്കര്മാര്, വിദ്യാര്ഥി യുവജന സംഘടനകള് എന്നിവയെ ഒരു കുടക്കീഴില് അണിനിരത്താനാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രാദേശികമായി രാജ്യവ്യാപകമായാകും ഒക്ടോബര് 23ന് പ്രതിഷേധങ്ങള് നടത്തുക.