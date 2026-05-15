വെള്ളി, 15 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

എണ്ണകമ്പനികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഇന്ധന വില കൂട്ടി കേന്ദ്രം; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മൂന്ന് രൂപ കൂടി

Indian oil corporation,Petroleum, LPG,India News
ശ്രീനു എസ്| Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (08:36 IST)
എണ്ണകമ്പനികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഇന്ധന വില കൂട്ടി കേന്ദ്രം. പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില 3 വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം മൂലമുണ്ടായ ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിതരണ പാതകളിലെ തടസ്സങ്ങളും മൂലമാണ് വിലവര്‍ധനവുണ്ടായത്. പുതിയ വില നിരക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണി മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു.

ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വര്‍ധനവ്. ലോകത്തിലെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കടന്നുപോകുന്ന നിര്‍ണായക സമുദ്രപാതയായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ സംഘര്‍ഷം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേഖലയിലെ ദീര്‍ഘകാല തടസ്സങ്ങള്‍ ആഗോള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഇന്ധന ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡല്‍ഹിയില്‍ പുതുക്കിയ വിലകള്‍ പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 94.77 ല്‍ നിന്ന് 97.77 ആയും ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 87.67 ല്‍ നിന്ന് 90.67 ആയും ഉയര്‍ന്നു. കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറല്‍ ഗ്യാസ് (സിഎന്‍ജി) വില കിലോഗ്രാമിന് 2 വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ ചില്ലറ വില്‍പ്പന വില കിലോഗ്രാമിന് 79.09 ആയി.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :