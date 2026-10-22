സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഇഡിയും വേഗം കുറയ്ക്കുന്നു, തിടുക്കം കാണിക്കില്ല, സമൻസ് നിലനിൽക്കും, തുടർനടപടികളിൽ ജാഗ്രത
സി.എം.ആര്.എല് - എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലന്സ് കേസില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സുപ്രീം കോടതിയില് നിന്ന് താല്ക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടപടികളിലെ വേഗത കുറച്ച് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കേസില് തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള അറസ്റ്റോ കടുപ്പമേറിയ നടപടികളോ തല്ക്കാലം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് അന്വേഷണ ഏജന്സി നല്കുന്നത്.
ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകാന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യല് സമന്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തുടര്നടപടികള് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാത്രം സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇ.ഡി സ്പെഷ്യല് ഡയറക്ടറുടെ തീരുമാനം. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിനോടകം അയച്ച ചോദ്യം ചെയ്യല് സമന്സ് റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അത് നിലനില്ക്കുമെന്നും ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങള് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച പിണറായി വിജയന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇ.ഡി ഓഫീസില് ഹാജരായില്ലെങ്കില് നിയമോപദേശം തേടാനാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം. ഇ.ഡി നടപടികള് ചോദ്യം ചെയ്ത് പിണറായി വിജയന് സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളതിനാലാണ് ഇ.ഡി തല്ക്കാലം നടപടികള് തണുപ്പിക്കുന്നത്. വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിര്ത്തിവെക്കാന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഇ.ഡിയുടെ കേസിന് നേരിട്ട് തിരിച്ചടിയല്ലെന്നാണ് ഏജന്സിയുടെ വിലയിരുത്തല്.