അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (17:18 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ടെക്നോപാര്ക്ക്, ഹോസ്റ്റലുകള് എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവതാളത്തില്. ഒരാഴ്ചയായി വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകളുറ്റെ വിതരണം പൂര്ണമായി നിലച്ച സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ആശുപത്രികള്ക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകള് മാത്രമാണ് കമ്പനികള് തരുന്നതെന്നുമാണ് ഏജന്സികള് പറയുന്നത്.
ഇതോടെ ടെക്നോപാര്ക്കിലെ കഫറ്റീരിയകള് പലതും അടച്ചുതുടങ്ങി. കമ്പനികള് കഫറ്റീരിയ കൗണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു. ഇതോടെ പല കഫറ്റീരിയകള്ക്കും മുന്നില് ജീവനക്കാരുടെ നീണ്ട നിരയാണുള്ളത്. 2 ദിവസം കൂടി പിന്നിടുന്നതോടെ ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നഗരത്തിലുള്ളത്. ഇത് ടെക്നോപാര്ക്കിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതോടെ വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് കമ്പനികള് മാറേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്ന് അധികൃതര് പറയുന്നു. അരലക്ഷത്തിലേറെ ജീവനക്കാരാണ് ടെക്നോപാര്ക്കിലുള്ളത്. ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവും താമസിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലുകളിലും പി ജികളിലുമാണ്.