സൗദിയിലെ എണ്ണപ്പാടവും വിമാനത്താവളവും ആക്രമിച്ച് ഹൂതികൾ, ഇന്ത്യക്കാരനടക്കം 4 മരണം
സൗദി അറേബ്യക്കെതിരായ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഹൂതികള്. ദമാം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും അരാംകോയുടെ ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തിലേക്കും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില് ഇന്ത്യക്കാരുള്പ്പടെ 4 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ദമാം വിമാനതാവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 8 പേര്ക്ക് പരിക്കുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റൊരാള് ഏത് രാജ്യക്കാരനെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്ത് നടന്ന ആക്രമണത്തില് 2 പേര്(ഫിലിപ്പീന്സ്,നേപ്പാള്) പൗരന്മാര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇന്ത്യക്കാരനും പാകിസ്ഥാന് പൗരനും പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി ഊര്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
BREAKING: A deadly attack has struck Saudi Arabia’s King Fahd International Airport in Dammam, killing one resident and injuring eight others, Saudi civil aviation authorities say. Damage is being assessed as the Kingdom faces another security incident targeting critical infrastructure. #SaudiArabia #Dammam #BreakingNews #KingFahdAirport— Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 22, 2026
മേഖലയില് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായതോടെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കുടുംബങ്ങളോടും സൗദി വിടാന് അമേരിക്ക നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യെമനില് ഹൂതികളും സൈന്യവും തമ്മില് നടന്ന പോരാട്ടത്തില് 285 ഹൂതികള് കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 835 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും യെമന് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.