ഹിന്ദുവാകാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല, ഹിന്ദുമതമൊരു ജീവിതരീതി: സുപ്രീം കോടതി

ഒരാള് ഹിന്ദുവായി തുടരാന് ക്ഷേത്രത്തില് പോകണമെന്നോ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നോ നിര്ബന്ധമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. സ്വന്തം വീട്ടില് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് പോലും ഒരാളുടെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കാന് മതിയായ കാര്യമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ഒന്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
മതസമുദായങ്ങള്ക്ക് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ സാമൂഹികനീതിക്കായി ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ടെന്ന വാദത്തോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് ഹിന്ദുമതം ഒരു ജീവിതരീതിയാണെന്ന് ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന വാക്കാല് പരാമര്ശിച്ചത്. ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദത്തിലെ പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.