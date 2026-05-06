തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്രംപ്

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 6 മെയ് 2026 (08:17 IST)
ബംഗാള് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിയുടെ നിര്ണായക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഫോണ് വിളിച്ചാണ് അഭിനന്ദിച്ചത്. ഇന്ത്യക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേതാവായി ലഭിച്ചത് എത്ര ഭാഗ്യമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും നടത്തിയ ഒരു നീണ്ട ഫോണ് സംഭാഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ട്രംപിന്റെ പരാമര്ശം. 'എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപില് നിന്ന് ഒരു കോള് ലഭിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിലെ നമ്മുടെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തില് കൈവരിച്ച ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഞങ്ങള് അവലോകനം ചെയ്തു. എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ സമഗ്ര ആഗോള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്താന് ഞങ്ങള് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികള് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നതും സുരക്ഷിതവുമായി നിലനിര്ത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു,' പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അന്ന് എക്സില് പറഞ്ഞു.
റഷ്യന് ഊര്ജ്ജം വാങ്ങുന്നതിന് 25% താരിഫ് പിഴ ഉള്പ്പെടെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50% തീരുവ ഏര്പ്പെടുത്തിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായ കുറച്ച് മാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുകയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് ഫീല്ഡ് മാര്ഷല് അസിം മുനീറിനെ ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ക്ഷണിച്ചതും 2025 മെയ് മാസത്തില് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിര്ത്തലിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചുവെന്ന ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദവും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചത്.