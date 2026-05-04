ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 4 മെയ് 2026 (16:12 IST)
കൊല്ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് മേധാവിയുമായ മമത ബാനര്ജി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല് പ്രക്രിയയില് ക്രമക്കേടുകള് നടന്നതായി ആരോപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ പ്രവചനങ്ങള് പുറത്തുവന്നതോടെ പലയിടങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണല് നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര സേനയും അന്യായമായി പെരുമാറിയെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു.
294 അംഗ നിയമസഭയില് ബിജെപി ആദ്യ ലീഡുകള് പ്രകാരം പകുതി കടന്നപ്പോള് മമത ബാനര്ജി ഒരു വീഡിയോയില് തന്റെ പാര്ട്ടിയുടെ കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റുമാരോട് വോട്ടെണ്ണല് വേദികള് വിട്ടുപോകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിജെപിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള തന്ത്രമായി പലയിടത്തും വോട്ടെണ്ണല് നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു.