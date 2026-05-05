TVK: സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ടിവികെ, വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും; വേണ്ടത് 11 പേരുടെ പിന്തുണ

Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (09:18 IST)
TVK: തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടിവികെ. 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 118 സീറ്റുകളാണ്. നിലവിൽ 108 സീറ്റുകളിലാണ് ടിവികെ ജയിച്ചത്.
വിജയ് രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരാമ്പൂരും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയും. ഇതിൽ ഒരിടത്ത് വിജയ് രാജിവെച്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ടിവികെയുടെ അംഗബലം 107 ലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ 11 പേരുടെ പിന്തുണ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ ടിവികെയ്ക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷമാകുകയും നടൻ വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലെത്തുകയും ചെയ്യും.
ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഗവർണർ ടിവികെയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കും. പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഏതെങ്കിലും കക്ഷികൾ തീരുമാനിച്ചാൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ടിവികെയ്ക്ക് എത്താം. അഞ്ച് സീറ്റുകളുള്ള പിഎംകെ ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നീട് ആറ് പേരുടെ പിന്തുണ മാത്രമേ ടിവികെയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആവശ്യമുള്ളൂ.
വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന കാര്യത്തിലും ടിവികെയിൽ ധാരണയായി. ടിവികെയെ പുറത്തുന്നിന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനു താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.