ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (10:28 IST)
1982 മാര്ച്ചില് ഒരു മുതിര്ന്ന വെള്ളിത്തിര താരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1983 ജനുവരിയില് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. 59 വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. പേര് നന്ദമുരി തരക രാമ റാവു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നിരവധി താരങ്ങള് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാലയളവില് മറ്റൊരാള്ക്ക് ഇത്രയും വിജയം നേടാന് 43 വര്ഷമെടുത്തു.
2024 ഫെബ്രുവരിയില് രൂപീകരിച്ച തമിഴ്നാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തൂത്തുവാരിയ തമിഴ്നാട് വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പാര്ട്ടിയിലൂടെ 51 വയസ്സുള്ള ജോസഫ് വിജയ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായി. 1982 മാര്ച്ച് 29 നാണ് ഹൈദരാബാദില് വെച്ച് എന്ടി രാമറാവു തെലുങ്കുദേശം പാര്ട്ടി (ടിഡിപി) യുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
ടിഡിപിയുടെ എന്ടിആറിന് ശേഷം ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി രൂപീകരിച്ച് രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായി വിജയ് മാറുന്നു. 2024 ഫെബ്രുവരി 2 ന് നടന് തന്റെ പാര്ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി വിജയ് മാറി.