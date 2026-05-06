തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കും, കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാളെ തീരുമാനം

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തമിഴക വെട്രികഴകം നേതാവ് വിജയ് വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കും.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Updated: ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (08:18 IST)
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തമിഴക വെട്രികഴകം നേതാവ് വിജയ് വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനായി വിജയ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ സമീപിച്ചെന്നും എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായ കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ തമിഴ്നാട് കോണ്‍ഗ്രസിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഹൈക്കമാന്‍ഡ് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചതിനാല്‍ തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് തമിഴ്നാട് നേതൃത്വം വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയേക്കും. ഇന്ന് ചേരുന്ന കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടാകും.

ബിജെപിയെ ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിര്‍ത്തുക എന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രധാനമായി കാണുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനവിധി മതേതര സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ 234 അംഗം തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയില്‍ 107 സീറ്റുകളാണ് ടിവികെയ്ക്കുള്ളത്. അഞ്ച് സീറ്റുകളുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും മറ്റ് ചെറുകക്ഷികളുടെയും പിന്തുണയോടെ കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ടിവികെയുടെ ശ്രമം.



