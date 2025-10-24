സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഒക്ടോബര് 2025 (08:09 IST)
തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലില്
തീവ്രന്യൂനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഇത് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലില് കൂടി വടക്ക്
വടക്കുകിഴക്കന് ദിശയില് നീങ്ങി മധ്യകിഴക്കന് അറബിക്കടലിലേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കന് കര്ണാടകയ്ക്ക് മുകളില്
ന്യൂനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് തുടര്ന്ന്
പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് നീങ്ങി തെക്കന് കര്ണാടകയിലൂടെ കടന്നുപോയി അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് കിഴക്കന് മധ്യ അറബിക്കടലിന്റെയും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന്റെയും ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്താന് സാധ്യത.
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും മുകളിലായി
ചക്രവാത ചുഴി
രൂപപ്പെട്ടു. ഇത് ഇന്ന്
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും അതിനോട് ചേര്ന്ന കിഴക്കന് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും മുകളില്
ന്യൂനമര്ദ്ദമായി
ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. ഇത് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് നീങ്ങി തുടര്ന്ന് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിക്കാന്
സാധ്യത.
കേരളത്തില് അടുത്ത 5 ദിവസം നേരിയ/ ഇടത്തരം
മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യത. ഇന്നും
നാളെയും (ഒക്ടോബര് 23 &24)
ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ
മഴയ്ക്കും
ഒക്ടോബര് 23 , 24 , 26
തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട
ശക്തമായ മഴയ്ക്കും
സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
ഇന്ന് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 115.6 mm മുതല് 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്ററില് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.