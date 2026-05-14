വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026
പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളില്‍ പാനിക് ബട്ടണുകളും ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണം; സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (11:01 IST)
പാസഞ്ചര്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് വാഹനങ്ങളില്‍ സ്പീഡ് ഗവര്‍ണറുകള്‍, വെഹിക്കിള്‍ ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങള്‍ (വിഎല്‍ടിഡികള്‍), എമര്‍ജന്‍സി പാനിക് ബട്ടണുകള്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമങ്ങള്‍ (സിഎംവിആര്‍) അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

റോഡ് സുരക്ഷാ പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുതാല്‍പ്പര്യ ഹര്‍ജി (PIL) കേട്ട ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ ബി പര്‍ദിവാല, കെ വി വിശ്വനാഥന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്, CMVR-ന്റെയും VLTD-കളുടെയും ചട്ടം 118 പ്രകാരമുള്ള സ്പീഡ് ഗവര്‍ണറുകള്‍ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളും അതേ നിയമങ്ങളിലെ ചട്ടം 125H-ന് കീഴിലുള്ള അടിയന്തര ബട്ടണുകളും വ്യാപകമായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിക്കുന്ന പൊതു സേവന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ പെര്‍മിറ്റുകളോ നല്‍കരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.


