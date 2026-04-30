അവളനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും അപമാനവും നോക്കു, ബലാത്സംഗ അതിജീവിതരുടെ ഗർഭഛിദ്രത്തിൽ സമയപരിധി പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ബലാത്സംഗത്തെ അതിജീവിച്ചവര്ക്ക് 20 ആഴ്ചകള്ക്ക് ശേഷവും ഗര്ഭഛിദ്രം നടത്താന് അനുമതി നല്കാന് നിലവിലെ നിയമങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. 15 കാരിയായ പെണ്കുട്ടിയുടെ 30 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ഗര്ഭം നീക്കം ചെയ്യാന് അനുമതി നല്കികൊണ്ടാണ് കോടതി നിയമഭേദഗതി നടത്താന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് നിര്ദേശിച്ചത്.
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കരുത്. നിയമങ്ങള് മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ളതാകണം. അതിജീവിതയുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായുള്ള ആഘാതങ്ങള് പരിഗണിക്കുമ്പോള് ഗര്ഭം തുടരാന് നിര്ദേശിക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച്
നിരീക്ഷിച്ചു.
അന്തിമ തീരുമാനം അതിജീവിതയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും താല്പര്യമനുസരിച്ചാകണമെന്നും ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധര് അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.
കേസ് പരിഗണിക്കവെ അതിജീവിതയുടെ മുകളില് ഗര്ഭധാരണം അടിച്ചേല്പ്പിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ബലാത്സംഗത്തെ തുടര്ന്നുള്ള ഗര്ഭധാരണം തുടരാന് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ നിര്ബന്ധിക്കുന്നത് അവള് നേരത്തെ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകള് വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ജീവിതാവസാനം വരെ നീളുന്ന മാനസിക ആഘാതത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങള്.