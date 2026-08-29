  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Spitting and littering food packets
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (09:00 IST)

തുപ്പുന്നതും ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നതും: ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുള്ള പിഴ കൂട്ടി

Indian Railway, Christmas, Festive trains
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (08:45 IST)
google-news
ട്രെയിന്‍ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ലഘുഭക്ഷണപ്പൊതിക്ക് ഇനി 1,000 രൂപ പിഴ നല്‍കേണ്ടി വന്നേക്കാം. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കും ചുമത്തുന്ന പിഴ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ 500 രൂപയില്‍ നിന്ന് 1,000 രൂപയാക്കി. 'ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ (റെയില്‍വേ പരിസരത്തെ ശുചിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിഴകള്‍) ചട്ടം, 2012 ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കിയത്.
 
നിശ്ചിത മാലിന്യശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലല്ലാതെ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ ട്രെയിന്‍ കോച്ചുകള്‍ക്കുള്ളിലോ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുകയോ തള്ളുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന പിഴ ബാധകമായിരിക്കും. ശുചിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് പലതരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഷനുകള്‍, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍, ട്രെയിന്‍ കോച്ചുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ റെയില്‍വേയുടെ പരിസരം ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ഈ ചട്ടം ബാധകമാണ്. റെയില്‍വേയുടെ വിപുലമായ ശൃംഖലയിലുടനീളം ശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കീഴിലെ യുപിഎ കാലം ഓര്‍മയുണ്ടോ?, ദിമാഗി നക്‌സലുകള്‍ ഭരണകൂടത്തെ കൈയടക്കിയതിന്റെ ഉദാഹരണമെന്ന് ആര്‍എസ്എസ് മുഖപത്രം

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

ജയന്തി ചടങ്ങിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു; ഡിസിസി അംഗത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തു

ജയന്തി ചടങ്ങിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു; ഡിസിസി അംഗത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തുചെന്തിയിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സതീശന്റെ വാഹനം ആ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനായ അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.

5,000 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി കെഎസ്ഇബി നാല് വര്‍ഷത്തേക്ക് സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കാം

5,000 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി കെഎസ്ഇബി നാല് വര്‍ഷത്തേക്ക് സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കാംസുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടര്‍ന്ന്, കുടിശ്ശിക തുക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യോട് (KSEB) നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: 'നാരി നിവേശ് യാത്ര' സമാപിച്ചു

എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: 'നാരി നിവേശ് യാത്ര' സമാപിച്ചുസ്ത്രീകളിൽ നിക്ഷേപ - സാമ്പത്തിക അവബോധം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നടത്തിയ നാരി നിവേശ് യാത്രയുടെ കണ്ണൂരിലെ പര്യടനം സമാപിച്ചു. ജൂൺ 26-ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഈ രാജ്യവ്യാപക നിക്ഷേപക വിദ്യാഭ്യാസ-അവബോധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ മുനിസിപ്പൽ മാർക്കറ്റ്, തലശ്ശേരി, തളാപ്പ്, പയ്യാമ്പലം, കക്കാട് മാർക്കറ്റുകളിലും കണ്ണൂർ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലെയും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളുമായി സംവാദം നടത്തി.

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമേ തൃശൂരില്‍ എയിംസ് സാധ്യമാകു: സുരേഷ് ഗോപി

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമേ തൃശൂരില്‍ എയിംസ് സാധ്യമാകു: സുരേഷ് ഗോപിഒരു ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കവെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലൊന്നും തൃശൂരില്‍ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് താന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് തൃശൂരില്‍ അത്തരമൊരു സ്ഥാപനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നുവന്നതെന്നും തൃശൂര്‍ എം.പി. കൂടിയായ ഗോപി പറഞ്ഞു.

നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍പ്രളയം: കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 60 പേര്‍ സുരക്ഷിതര്‍, എട്ടുപേരെ ബന്ധപ്പെടാനായില്ല

നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍പ്രളയം: കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 60 പേര്‍ സുരക്ഷിതര്‍, എട്ടുപേരെ ബന്ധപ്പെടാനായില്ലപ്രവാസി മലയാളികളുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങളും വിദേശകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഏജന്‍സിയായ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചുവരികയായിരുന്ന 82 പേരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചു.