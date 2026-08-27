നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം, ആശങ്കയിൽ ഇന്ത്യയും: ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ പ്രളയഭീതിയിൽ
നേപ്പാളിലെ മിന്നല് പ്രളയത്തെതുടര്ന്ന് ഇന്ത്യ- നേപ്പാള് അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളില് മുന്കരുതലുകള് ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ.
നേപ്പാളിലെ മിന്നല് പ്രളയത്തെതുടര്ന്ന് ഇന്ത്യ- നേപ്പാള് അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളില് മുന്കരുതലുകള് ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ. പ്രളയജലം ശക്തിയില് താഴേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് നേപ്പാളുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന ബിഹാര്, ഉത്തര്പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. അതിനാല് തന്നെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നദീതട പ്രദേശങ്ങള് ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
നിലവിലെ അടിയന്തിര സാഹചര്യം വിലയിരുത്താനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമ്രാട്ട് ചൗധരിയുമായി സംസാരിക്കുകയും കേന്ദ്രസഹായങ്ങള് ഉറപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള് തുടര്ച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ബിഹാറില് ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഡിജിപിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സംഘം കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്ന് ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രളയസാധ്യത പരിഗണിച്ച് ബിഹാറിലെ പശ്ചിമ ചമ്പാരന് അതിര്ത്തിയില് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തര്പ്രദേശില് അതിര്ത്തി ജില്ലകളായ മഹാരാജ്ഗഞ്ച്, കുശിനഗര് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്താന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളില് നിന്നും താഴേക്ക് ഒഴുകിവരുന്ന വെള്ളം നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്തുന്നതാണ് ഉത്തര്പ്രദേശിലെയും ബിഹാറിലെയും തദ്ദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. അതേസമയം ഭീതി പരത്തുന്ന വ്യാജവാര്ത്തകളില് വിശ്വസിക്കരുതെന്നും ഭരണകൂടം നല്കുന്ന ജാഗ്രതാനിര്ദേശങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും സര്ക്കാരുകള് പ്രദേശവാസികള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.