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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (10:50 IST)

സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിക്കണം, പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയാൽ വലിയനാശം: നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കാന്തപുരം

Kanthapuram
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (10:53 IST)
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സ്ത്രീകള്‍ വീട്ടില്‍ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിക്കണമെന്നും സ്ത്രീകള്‍ പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ അത് വലിയ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള വിവാദ നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ച് കാന്തപുരം  എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍. സ്ത്രീകള്‍ പൊതുരംഗത്ത് വരുന്നത് തടയുന്നത് അവരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണെന്നും കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന കേരള മുസ്ലീം ജമാഅത്തിന്റെ ഹുബ്ബുറസീല്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ കാന്തപുരം പറഞ്ഞു.
 
സ്ത്രീകള്‍ പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ നാശമുണ്ടാകും എന്നതിനാലാണ് ഇസ്ലാം അവര്‍ക്ക് പര്‍ദ്ദ സമ്പ്രദായം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖുര്‍ആന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെ, ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിച്ചാലും അതങ്ങനെ തന്നെ.തങ്ങള്‍ക്ക് ഇതെല്ലാം പറയാല്‍ എന്ത് അധികാരമെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ തങ്ങളുടെ അധികാരം മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് എന്നതാണ്. അതിനാല്‍ സമുദായത്തോട് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു.
 
നബിദിനാഘോഷ റാലികളില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ത്രീകള്‍ പൊതുനിരത്തിലും പൊതുവേദികളിലും അന്യപുരുഷന്മാര്‍ക്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടരുതെന്ന നിര്‍ദേശം കാന്തപുരം നല്‍കിയത്. ഇതിനെതിരെ വലിയ രീതിയില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ നിലപാട് വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാന്തപുരം.ALSO READ: 'പുസ്തകം വായിക്കൂ, പണം നേടൂ': കേരളത്തിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പില്‍ 106 പേര്‍ക്ക് 1.25 കോടി രൂപ നഷ്ടമായെന്ന് പരാതി
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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