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  4. Death toll in china nepal birder floods reaches 270 according to MEA
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (15:33 IST)

Nepal Flash Floods : നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 270 കടന്നു, 288 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല, ഇവരിൽ 33 പേർ മലയാളികൾ

nepal flood
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:36 IST)
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നേപ്പാളിലെ പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ മരണസംഖ്യ 270 കടന്നു. ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേപ്പാള്‍ മേഖലയിലേക്ക് കൈലാസ് മാനസരോവര്‍ യാത്രയ്ക്ക് പോയ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെയുള്ള 288 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് കാണാതായത്.
 
 നേപ്പാളിലുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 33 പേരെപറ്റി വിവരങ്ങളില്ല. കാണാതായവരില്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്ന് 86 പേരും പശ്ചിമബംഗാളില്‍ നിന്നുള്ള 32 പേരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നായി 61 പേരുമാണുള്ളത്. അതേസമയം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ 21 ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇവര്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.
 
തീര്‍ഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിലവില്‍ ഇരുനൂറോളം ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരാണ് കുടുങ്ങികിടക്കുന്നത്. ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാനായി ബീജിങ്ങിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ചൈനീസ് അധികൃതരുമായി ചേര്‍ന്ന് ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഇഷ ഫൗണ്ടേഷനില്‍ നിന്നുള്ള തീര്‍ഥാടക സംഘത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇവര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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