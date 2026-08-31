ഹൽദ്വാനി ശുദ്ധീകരണ വിവാദം: സമുദായ സ്പർദ്ദയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ്
2 സമുദായങ്ങള് തമ്മില് സ്പര്ദ്ദ വളര്ത്താന് ശ്രമിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് പരാതിയിലുള്ളത്.
മതപരമായ ചടങ്ങിനെ ജാതീയമായി ചിത്രീകരിച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ലോകസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹല്ദ്വാനിയിലെ വാല്മീകി സമുദായ അംഗവും ശുദ്ധീകരണ പക്രിയയില് ഭാഗവുമായ അമിത് കുമാറാണ് പരാതി നല്കിയത്.
#WATCH | Haldwani, Uttarakhand: An FIR has been registered against Lok Sabha LoP Rahul Gandhi at Haldwani City Kotwali in Uttarakhand. The FIR has been lodged under Sections 196 and 299 of the BNSS, along with Section 3(1) of the SC/ST Act, 1989. The case was registered on the… pic.twitter.com/KgtrcVjQWV— ANI (@ANI) August 30, 2026
എഐസിസി അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ പങ്കെടുത്ത വേദിയില് പിന്നീട് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയ വിഷയം കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയതലത്തില് ചര്ച്ചയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചവര്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് രാഹുല്ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പരാതി.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 2 വകുപ്പുകള് പ്രകാരവും പട്ടികജാതി- പട്ടികവര്ഗ അതിക്രമങ്ങള് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമപ്രകാരവുമാണ് രാഹുല്ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 സമുദായങ്ങള് തമ്മില് സ്പര്ദ്ദ വളര്ത്താന് ശ്രമിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് പരാതിയിലുള്ളത്. വാല്മീകി സമുദായം അവിടെ നടത്തിയത് മതപരമായ ചടങ്ങായിരുന്നുവെന്നും അതിനെ രാഹുല് ഗാന്ധി ജാതീയമായി ചിത്രീകരിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി. ചടങ്ങില് യാതൊരുവിധ തൊട്ടുകൂട്ടായ്മയും നിലനിന്നിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് സമുദായങ്ങള്ക്കിടയില് സ്പര്ദ്ധ വളര്ത്താന് രാഹുല് ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി.