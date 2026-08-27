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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (09:15 IST)

E20 സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല; പ്രീമിയം പെട്രോളിനായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരക്ക്

Indian oil corporation,Petroleum, LPG,India News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (08:52 IST)
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എത്തനോള്‍ കലര്‍ന്ന E20 പെട്രോള്‍ വാഹന മൈലേജിനെയും എഞ്ചിന്‍ ലൈഫിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കാകുലരായ ഉപഭോക്താക്കള്‍ പ്രീമിയം, ഉയര്‍ന്ന ഒക്ടേന്‍ പെട്രോളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കുന്നു. ഇത് മാര്‍ച്ചില്‍ ഏകദേശം 4% ആയിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ 12-15% ആയി ഉയര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് പെട്രോള്‍ പമ്പ് ഡീലര്‍മാരും വ്യവസായ എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളും പറയുന്നു.
 
പ്രീമിയം പെട്രോളും 20% എത്തനോളുമായി കലര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍ ഈ മാറ്റം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ XP95, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ SPEED, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ poWer95 തുടങ്ങിയ ഉയര്‍ന്ന ഒക്ടേന്‍ വകഭേദങ്ങള്‍ക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ ലിറ്ററിന് 110-115 രൂപ വാങ്ങുന്നു. സാധാരണ പെട്രോളിന് 102 രൂപയാണ്.
 
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ശ്രീനു എസ്
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