E20 സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല; പ്രീമിയം പെട്രോളിനായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരക്ക്

E20 സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള് കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല; പ്രീമിയം പെട്രോളിനായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരക്ക്
എത്തനോള് കലര്ന്ന E20 പെട്രോള് വാഹന മൈലേജിനെയും എഞ്ചിന് ലൈഫിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കാകുലരായ ഉപഭോക്താക്കള് പ്രീമിയം, ഉയര്ന്ന ഒക്ടേന് പെട്രോളിലേക്ക് കൂടുതല് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. ഇത് മാര്ച്ചില് ഏകദേശം 4% ആയിരുന്നത് ഇപ്പോള് 12-15% ആയി ഉയര്ത്തുന്നുവെന്ന് പെട്രോള് പമ്പ് ഡീലര്മാരും വ്യവസായ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളും പറയുന്നു.
പ്രീമിയം പെട്രോളും 20% എത്തനോളുമായി കലര്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാല് ഈ മാറ്റം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന്റെ XP95, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന്റെ SPEED, ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന്റെ poWer95 തുടങ്ങിയ ഉയര്ന്ന ഒക്ടേന് വകഭേദങ്ങള്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കള് ലിറ്ററിന് 110-115 രൂപ വാങ്ങുന്നു. സാധാരണ പെട്രോളിന് 102 രൂപയാണ്.
അതേസമയം ഇന്ത്യയില് നിയമവിരുദ്ധമായി താമസിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരെ വേഗത്തില് കണ്ടെത്തി നാടുകടത്തുന്നതിനായി ആധാര് (ടാര്ഗെറ്റഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഫിനാന്ഷ്യല് ആന്ഡ് അദര് സബ്സിഡീസ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ആന്ഡ് സര്വീസസ്) ആക്ട്, 2016 ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കാന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോടും യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയോടും (യുഐഡിഎഐ) നിര്ദ്ദേശിച്ചു.