സ്ത്രീകള് വീടിനുള്ളില് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയണമെന്ന പരാമര്ശം; കാന്തപുരത്തിനെതിരെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകള് വീടിനുള്ളില് തന്നെ കഴിയണമെന്ന പരാമര്ശം നടത്തിയതിന് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന് കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാരെ മുതിര്ന്ന സി.പി.ഐ.എം. നേതാവ് പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചര് വിമര്ശിച്ചു.ഞായറാഴ്ച കൊച്ചിയില് നടന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കവെ സ്ത്രീകളെ പൊതുവേദികളില് കൊണ്ടുവരുന്നത് 'വലിയ നാശത്തിന്' വഴിവെക്കുമെന്നും ഇത് തടയാനാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകള്ക്ക് പര്ദ്ദ നിര്ബന്ധമാക്കിയതെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ പരാമര്ശങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഓള് ഇന്ത്യ ഡെമോക്രാറ്റിക് വിമന്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രമുഖ നേതാവ് കൂടിയായ ശ്രീമതി ടീച്ചര് 'സ്ത്രീവിരുദ്ധത വീണ്ടും അടിച്ചേല്പ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്' എന്ന് പറഞ്ഞു. കാന്തപുരത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു യുവ മുസ്ലീം യുവതിയുടെ വീഡിയോയും അവര് ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ചു. കാന്തപുരത്തിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്ശിക്കാതെ 'ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെ വാര്ദ്ധക്യസഹജമായ ജല്പനങ്ങളായി മാത്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞാല് ആധുനിക കേരളത്തോട് ചരിത്രം പൊറുക്കില്ല.' എന്നും ടിച്ചര് പറഞ്ഞു.
വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളില്പ്പെട്ട ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഓണാഘോഷത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോകളും അവര് പങ്കുവെച്ചു.