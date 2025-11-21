വെള്ളി, 21 നവം‌ബര്‍ 2025
അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം നിലവില്‍ വന്നു; റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിര്‍ത്തി റിലയന്‍സ് റിഫൈനറി

കഴിഞ്ഞമാസം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപരോധം ഇന്നാണ് നിലവില്‍ വന്നത്.

വെള്ളി, 21 നവം‌ബര്‍ 2025 (09:09 IST)
അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം നിലവില്‍ വന്നതോടെ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിര്‍ത്തി റിലയന്‍സ് റിഫൈനറി. വിദേശത്തേക്ക് എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന റിഫൈനറിയിലേക്ക് റഷ്യന്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ എത്തിക്കുന്നതാണ് നിര്‍ത്തിയത്. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ട് കമ്പനികള്‍ക്ക് അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞമാസം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപരോധം ഇന്നാണ് നിലവില്‍ വന്നത്.

റിലയന്‍സ് റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ക്രൂഡോയില്‍ എത്തിക്കുകയും അതിനുശേഷം സംസ്‌കരിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ കയറ്റുമതി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍, ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമശക്തിയുടെ ഭാവി പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സുപ്രധാന സൈനിക നിര്‍ദ്ദേശം മോസ്‌കോ ന്യൂഡല്‍ഹിക്ക് മുന്നില്‍ വച്ചു. റഷ്യ അഞ്ചാം തലമുറ Su-57 സ്റ്റെല്‍ത്ത് യുദ്ധവിമാനത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഡല്‍ഹിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റഷ്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന Su-57 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ തുടക്കത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യാനും, തുടര്‍ന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉല്‍പ്പാദനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് റഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ റോസ്റ്റെക്കിന്റെ സിഇഒ സെര്‍ജി കെമെസോവ് പറഞ്ഞു.

അതുമാത്രമല്ല. മോസ്‌കോ തങ്ങളുടെ സിംഗിള്‍ എഞ്ചിന്‍ സ്റ്റെല്‍ത്ത് യുദ്ധവിമാനമായ Su-75 ചെക്ക്മേറ്റും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു രാജ്യവും തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് ഇത്രയും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല.


