സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 20 നവംബര് 2025 (18:21 IST)
ഡല്ഹിയില് ബുധനാഴ്ച വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം 'ഗുരുതര' വിഭാഗത്തോട് അടുത്തു. നഗരത്തിലെ ശരാശരി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 392 ആയി ഉയര്ന്നു. ദീപാവലി കാരണം ഡല്ഹി മലിനമാകുമെന്നതാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗത്തിന്റെ പഴക്കമുള്ള വാദം. ദീപാവലി സമയത്ത് പൊട്ടിയ പടക്കങ്ങളാണ് ഡല്ഹിയുടെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക ഉയരാന് കാരണം. ഇന്ന് വായു ഗുണനിലവാരം ഏറ്റവും മോശം വിഭാഗത്തിലാണ്.
ഡല്ഹിയിലെ വായുവില് PM 10 ലെവല് 402 ആയിരുന്നു. PM 2.5 ലെവല് 177 ആയിരുന്നു. ഇത് വളരെ മോശം വിഭാഗത്തില് പെടുന്നു. ബവാനയില് AQI 419 ല് എത്തി, അതേസമയം ജഹാംഗീര്പുരിയില് 412 ഉം വസീര്പൂരില് 413 ഉം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ വര്ഷം, ദീപാവലിയുടെ പിറ്റേന്ന് പോലും ഡല്ഹിയുടെ വായു ഗുണനിലവാരം 'മോശം' വിഭാഗത്തില് തന്നെ തുടര്ന്നു.
ഇന്ന്, വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 400 ന് മുകളിലാണ്. ദീപാവലിയില്ല, പടക്കം പൊട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ടും, ഡല്ഹിയുടെ ആകാശത്ത് വിഷ പുകയുടെ ഒരു പുതപ്പ് തങ്ങിനില്ക്കുന്നു. എന്നാല് ഡല്ഹിയിലെ മലിനീകരണത്തിന് ദീപാവലിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ആഡംബരത്തില് മുഴുകുന്നവര്ക്ക് ആശങ്കയില്ല. ഡല്ഹിയില് വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഡല്ഹിയില് വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) തുടര്ച്ചയായി വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.