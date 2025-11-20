ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാന സാങ്കേതികവിദ്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് റഷ്യ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 20 നവംബര് 2025 (18:26 IST)
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുമ്പോള്, ഇന്ത്യന് വ്യോമശക്തിയുടെ ഭാവി പുനര്നിര്മ്മിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സുപ്രധാന സൈനിക നിര്ദ്ദേശം മോസ്കോ ന്യൂഡല്ഹിക്ക് മുന്നില് വച്ചു. റഷ്യ അഞ്ചാം തലമുറ Su-57 സ്റ്റെല്ത്ത് യുദ്ധവിമാനത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഡല്ഹിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യയില് നിര്മ്മിക്കുന്ന Su-57 യുദ്ധവിമാനങ്ങള് തുടക്കത്തില് വിതരണം ചെയ്യാനും, തുടര്ന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉല്പ്പാദനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് റഷ്യന് സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ റോസ്റ്റെക്കിന്റെ സിഇഒ സെര്ജി കെമെസോവ് പറഞ്ഞു.
അതുമാത്രമല്ല. മോസ്കോ തങ്ങളുടെ സിംഗിള് എഞ്ചിന് സ്റ്റെല്ത്ത് യുദ്ധവിമാനമായ Su-75 ചെക്ക്മേറ്റും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു രാജ്യവും തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് ഇത്രയും ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല.
ദുബായ് എയര് ഷോ 2025 ന്റെ ഭാഗമായി വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ എഎന്ഐയോട് സംസാരിക്കവേ, എഞ്ചിനുകള്, സെന്സറുകള്, സ്റ്റെല്ത്ത് മെറ്റീരിയലുകള് എന്നിവയുടെ നിര്മ്മാണം ഉള്പ്പെടെ മുഴുവന് അഞ്ചാം തലമുറ ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാന് മോസ്കോ തയ്യാറാണെന്ന് കെമെസോവ് പറഞ്ഞു.