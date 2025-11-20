വ്യാഴം, 20 നവം‌ബര്‍ 2025
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വധിക്കാന്‍ അമേരിക്ക പദ്ധതിയിട്ടോ! യുഎസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫോഴ്സ് ഓഫീസര്‍ ടെറന്‍സ് ജാക്സണ്‍ ധാക്കയില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചു

യുഎസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫോഴ്സ് ഓഫീസര്‍ ടെറന്‍സ് ആര്‍വെല്ലെ ജാക്സണിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 20 നവം‌ബര്‍ 2025 (16:11 IST)
യുഎസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫോഴ്സ് ഓഫീസര്‍ ടെറന്‍സ് ആര്‍വെല്ലെ ജാക്സണിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ ജാക്സണെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം ഒരു യുഎസ് ആര്‍മി ഓഫീസറായിരുന്നുവെന്നും ഏകദേശം നാല് മാസമായി ബംഗ്ലാദേശില്‍ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ മിസോറാമിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ചിറ്റഗോംഗ് നാവിക താവളം ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് ജില്ലകള്‍ ജാക്സണ്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. 50 കാരനായ ജാക്സണ്‍ മുമ്പ് യുഎസ് സ്പെഷ്യല്‍ ഫോഴ്സില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി സൈന്യത്തില്‍ നിന്ന് നേരത്തെ വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു. 'നൈറ്റ് സ്റ്റാക്കേഴ്സ്' യൂണിറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന 160-ാമത് സ്പെഷ്യല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ് ഏവിയേഷന്‍ റെജിമെന്റുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലയിലായിരുന്നു ജാക്സന്റെ ശ്രദ്ധ. ബംഗ്ലാദേശ് നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അന്തര്‍വാഹിനികളും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ചിറ്റഗോംഗ് നാവിക താവളം അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചു. പാരാ കമാന്‍ഡോ ബ്രിഗേഡ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ജലാലാബാദ് കന്റോണ്‍മെന്റ് പ്രദേശം പോലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് സൈനിക താവളങ്ങളും അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശ് സൈനിക ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ജാക്സന്റെ മരണം നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ഈ വിഷയത്തില്‍ മൗനം പാലിക്കുകയും ബംഗ്ലാദേശില്‍ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വധിക്കാന്‍ ജാക്സണ്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ചില മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. റഷ്യയും ഇന്ത്യയും ചേര്‍ന്ന് ഈ ഗൂഢാലോചന തകര്‍ത്തു. ആര്‍എസ്എസ് വെബ്സൈറ്റായ ഓര്‍ഗനൈസര്‍ പോലും അതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ സമാനമായ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അവകാശവാദങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.


