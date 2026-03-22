പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഇറാൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി; കപ്പൽ പാതകളിലെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 മാര്ച്ച് 2026 (08:46 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനുമായി ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് പാതകളിലെ സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് സംഭാഷണത്തില് പ്രധാന വിഷയങ്ങളായത്.ഊര്ജ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നതായി മോസി പെസഷ്കിയനോട് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി ഇറാന് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിക്കുന്നത്.
ഇസ്രായേല്-ഹമാസ്-ഹിസ്ബുള്ള സംഘര്ഷങ്ങള് പശ്ചിമേഷ്യയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാനവും സ്ഥിരതയും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം പെസെഷ്കിയാനെ അറിയിച്ചു. സിവിലിയന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ശാശ്വത പരിഹാരം സാധ്യമാകൂ എന്നും മോദി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
ചെങ്കടല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മേഖലകളില് വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങള് ആഗോള വ്യാപാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്, സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായി സംസാരിച്ചു. തടസ്സമില്ലാത്ത കപ്പല് ഗതാഗതം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
