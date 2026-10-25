വന്യജീവി ആക്രമണ നഷ്ടപരിഹാരം 17.5 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി: പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലും വർദ്ധനവ്
തിരുവനന്തപുരം : വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളില് കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ ആശ്രിതര്ക്കും പരിക്കേല്ക്കുന്നവര്ക്കും നല്കി വരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായ തുക കുത്തനെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കി. മലയോര ജനതയുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകരുടെയും ദീര്ഘകാല ആവശ്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്താണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാമ്പ്, തേനീച്ച, കടന്നല് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളില് മരണം സംഭവിച്ചാല് ആശ്രിതര്ക്ക് നല്കുന്ന സഹായധനം 14 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 17.5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് വേര്തിരിച്ചാണ് തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പാമ്പ്, കടന്നല്, തേനീച്ച എന്നിവയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി മരണം സംഭവിച്ചാല് കുടംബത്തിന് നല്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക നാല് ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില് ഉടനടി ആശ്വാസമെത്തിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് (CMDRF) നിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ തല്ക്ഷണം അനുവദിക്കാന് ഉത്തരവില് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
അംഗവൈകല്യത്തിനും പരിക്കുകള്ക്കും പുതിയ തുക
അപകടങ്ങളില് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്ക്കുന്നവര്ക്കും അംഗവൈകല്യം ബാധിക്കുന്നവര്ക്കുമുള്ള സാമ്പത്തിക ആശ്വാസത്തിലും വലിയ വര്ദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
40 ശതമാനം മുതല് 60 ശതമാനം വരെ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുന്നവര്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 2.5 ലക്ഷം രൂപയായും, 60 ശതമാനത്തിന് മുകളില് അംഗവൈകല്യം ബാധിച്ചവര്ക്ക് 2.5 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് 3,12,500 രൂപയായും നഷ്ടപരിഹാരം ഉയര്ത്തി. നിസാര പരിക്കുകള്ക്ക് 12,500 രൂപ വരെ ലഭിക്കും