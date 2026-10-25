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  4. Criticism is mounting against TVK over contradictions in its stance on SIR
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (17:23 IST)

ബിജെപിയെ പിണക്കാതെ വിജയുടെ ട്രപ്പീസ് കളി, എസ്ഐആറിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടില്ല,ടിവികെയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം

SIR, TVK Tamilnadu, India Bloc, TVK- BJP,National Politics
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (15:25 IST)
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എസ്‌ഐആറിനെ പറ്റിയുള്ള ടിവികെ നിലപാടുകളില്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ വിമര്‍ശനം ശക്തമാകുന്നു. എസ്‌ഐആറിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും എസ്‌ഐആറിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന സമീപനമാണ് ടിവികെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പാര്‍ട്ടികളുടെ വിമര്‍ശനം. വിഷയത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പരസ്യമായ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വിജയ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ തോളില്‍ കയ്യിട്ട് നടക്കുമ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദിയെ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്ന ട്രപ്പീസ് കളിയാണ് വിജയ് നടത്തുന്നതെന്നുമാണ് വിമര്‍ശനം.
 
കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിനൊടുവില്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇന്ത്യ സഖ്യ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ടിവികെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ മാസം 15ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിലേക്ക് വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി രാജ്‌മോഹനെ അയച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി- വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന ശേഷവും ദില്ലിയിലെ പ്രതിഷേധയോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കുകയാണ് ടിവികെ.
 
തമിഴ്നാട്ടില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ ഗ്യാനേഷിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോഴെല്ലാം അതിനെ അടിച്ചൊതുക്കുന്ന നടപടിയാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. എസ്‌ഐആര്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ച ശേഷം വോട്ടുചോരി ആരോപണം ഉയര്‍ന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാ നിയമസഭകളും പിടിച്ചുവരണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ ഇത് തമിഴ്നാടിനെ കൂടി ബാധിക്കുമെന്നത് കൂടിയാണ് ഈ നിലപാടിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്നാണ് സൂചന.ALSO READ: നവംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ വമ്പൻ റാലി, അണിനിരക്കുക 10 ലക്ഷം പേർ, വിദ്യാർഥികളെയും കർഷകരെയും സ്ത്രീകളെയും ക്ഷണിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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