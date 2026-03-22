48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് തുറന്ന് നൽകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടി, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ട്രംപ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 മാര്ച്ച് 2026 (08:32 IST)
യുഎസ്-ഇറാന് സംഘര്ഷം ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്.ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തുറന്നുനല്കിയില്ലെങ്കില് ഇറാന്റെ ഊര്ജ്ജ-ഇന്ധന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് തകര്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് ഭീഷണി മുഴക്കി. ആക്രമണം ഉണ്ടായാല് ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കന് ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങള് തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാന് സൈന്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.
ലോകത്തിലെ ആകെ എണ്ണ-പ്രകൃതിവാതക ഗതാഗതത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന്-ഇസ്രയേല് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതു മുതല് ഏതാണ്ട് നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിപണിയില് ഗുരുതരമായ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ സുരക്ഷിതമായ വഴി തേടി നിരവധി രാജ്യങ്ങള് ഇറാനെ സമീപിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
നാലാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ട്രംപ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നതായി ആക്സിയോസ് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.. 'അബ്രഹാം കരാറുകള്ക്ക്' ചുക്കാന് പിടിച്ച ജാരദ് കുഷ്നറെയും സ്റ്റീവന് വിറ്റ്കോഫിനെയും ഇറാനുമായി രഹസ്യ ചര്ച്ചകള് നടത്താന് ട്രംപ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകളുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികള് കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം ഉപരോധ ഇളവ് നല്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര കരാര് ചട്ടക്കൂടാണ് അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസ്ത സ്രോതസ്സുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാല് ഇറാനെ പൂര്ണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്ന ഇസ്രയേലിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകള് ഏതൊരു ചര്ച്ചയ്ക്കും തടസ്സം നില്ക്കുമെന്നത് ഈ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.